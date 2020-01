Sparsame Straßenbeleuchtung für Wiehe, Donndorf und Nausitz

Roßleben hat sie schon. Jetzt sind Wiehe mit Garnbach, Donndorf mit Kloster Donndorf und Kleinroda sowie Nausitz an der Reihe mit neuer, Strom sparender sowie umweltfreundlicher Straßenbeleuchtung.

Insgesamt rund 630 Leuchtpunkte sollen demnächst in den genannten Orten auf LED umgestellt werden. „Noch im Januar werden wir die Bauanlaufberatung haben“, berichtet Klaus-Dieter Arnold, der Bauamtsleiter der Stadt Roßleben-Wiehe.

In Roßleben sowie den Ortsteilen Bottendorf und Schönewerda leuchten knapp 950 Straßenlampen mit der sparsamen Technologie. Die Leuchtmittel verfügen über eine Dimmfunktion und sind mit Astro-Schaltuhren gesteuert. Bei einer rechnerischen Brenndauer von 4200 Stunden pro Jahr und einer 50-prozentigen Dimmung als Nachtabsenkung wurde eine CO2-Einsparung von über 193 Tonnen pro Jahr gegenüber der alten Straßenbeleuchtung erreicht und die Energiekosten auf weniger als ein Viertel der ehemaligen Kosten reduziert. Das macht sich finanziell bemerkbar. Auch Wiehes Ortsteil Langenroda war bereits 2018/19 auf die sparsamen Leuchtmittel umgestellt worden.

„Vor März, April wird das aber wohl nichts werden mit dem Austausch der Lampen, da muss das Wetter auch entsprechend sein“, räumt der Bauamtsleiter mit Blick auf Wiehe und die anderen Orte ein.

Die moderne LED-Technik besteht aus einem Modul, das anstelle des bisherigen Lampenkopfes auf den Mast aufgesetzt wird. Wobei in Wiehe nicht alle Straßenlampen einen neuen Leuchtkopf erhalten. Bei einigen werden lediglich die Einsätze ausgetauscht. „Das betrifft die alten Lampen an den Wänden in der Innenstadt. Die sind für einen Komplettaustausch zu schade. Hier kommen nur neue LED-Einsätze rein“, sagt der Bauamtsleiter.

Diese „Einsatzvariante“ laufe allerdings außerhalb der anderen Maßnahme und werde vom Bund „leider auch nicht gefördert“, bedauert Arnold.

In Roßleben waren 2017 knapp 950 der insgesamt 1100 Lampen im Stadtgebiet für rund 300.000 Euro ausgetauscht worden, wozu der Bund 80.000 Euro beisteuerte.