Spaziergang durch den Friedwald

Was ist das Besondere am Friedwald Sangerhausen? Antworten auf diese Frage geben Friedwald-Förster bei einer kostenlosen Führung durch den Wald am Samstag, 15. Februar, um 14 Uhr. Beim Spaziergang durch den Bestattungswald erklären sie alles Wissenswerte zum Konzept eines Friedwaldes von der Vorsorge über die verschiedenen Grabarten bis hin zu den Kosten. Die Führung dauert eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Im Grunde in Sangerhausen-Wettelrode.

Anmeldung bitte unter Telefon: 06155/848200 oder online unter www.fried-wald.de/sangerhausen