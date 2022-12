Eine Spende für das Tierheim Gehofen übergaben am Freitag die Arterner „Brückenfrauen“ Marlies Heinz, Marlis Uhlig und Ingeburg Blobner an die Vorsitzende der Tierschutzvereins Artern, Christa Scheler (Zweite von links), im Tierheim Gehofen.

Eine Spende für das Tierheim Gehofen konnte am Freitag die Vorsitzende der Tierschutzvereins Artern, Christa Scheler (Zweite von links), aus den Händen von Marlies Heinz, Marlis Uhlig und Ingeburg Blobner entgegennehmen. Die Arterner „Brückenfrauen“ haben das ganze Jahr über Spenden zusammengetragen. Diese sollen in einen Ersatzbau der gesperrten Schönfelder Brücke fließen. Aber auch an das Tierheim dachten sie wieder. Der Tierschutzverein kann die 400-Euro-Zuwendung gut gebrauchen: Strom, Heizung, Futter, Tierarzt – alle Kosten für den Unterhalt der Einrichtung und die Versorgung der Tiere sind stark gestiegen und müssen vom Verein gestemmt werden.