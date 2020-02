Spendenübergabe fürs gesunde Frühstück an der Grundschule in Bad Frankenhausen durch die Apotheker Roland Heller (links) und Juliane Otto an Karin Franke (Bildmitte), links neben ihr ist Viola Tiesel, rechts Monique Schönberg, Karin Gehlhaar und Ahmad Suleiman von der Tafel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende fürs gesunde Frühstück an der Kurstadt-Grundschule

Jeden Mittwoch in der Schulzeit wird in der Kurstadt-Grundschule in Bad Frankenhausen den knapp über 200 Schülern ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstück angeboten. Das Projekt gibt es bereits seit mehreren Jahren, die Idee dazu hatte Karin Franke, sie ist Regionalleiterin Nordthüringen der Thüringer Arbeitsloseninitiative soziale Arbeit. Der Start war im Mai 2008.

Derzeit ist es ein Stamm an neun ehrenamtlichen Frauen, sie sind alle im Rentenalter, die das Frühstück zubereiten. Was an Lebensmitteln gebraucht wird, wird gekauft, in erster Linie sind es Angebote, die Finanzierung erfolgt über Spenden. Gibt es an der Lebensmittelausgabestelle Tafel in Bad Frankenhausen einen Überschuss an Obst und Gemüse, dann wird er auch dafür genutzt.

Die drei Apotheken der Kurstadt und ihre Patienten und Kunden sind seit Jahren, wie Karin Franke betont und dankt, zuverlässige Partner, wenn es um Spenden für das gesunde Frühstück der Grundschüler geht. Am Mittwoch überreichten Juliane Otto und Roland Heller an Karin Franke einen Scheck über 450 Euro. „Kinder sind uns wichtig, es ist wichtig, dass sie ein Frühstück bekommen, das zudem gesund ist“, betonten sie.

Mit diesem Geld kann neun Mal das Frühstück zubereitet werden. Die Ehrenamtlichen organisieren sich selbst, vier bis fünf sind dann am Mittwoch in der Schule in Aktion, bereiten alles vor, schmieren Schnittchen, schnippeln Obst und Gemüse, damit es mundgerecht ist, da greifen die Mädchen und Jungen gerne zu. Und sie können auch mal Wünsche äußern. Leberkäse, Bierschinken, Kassler auf dem Brot, beliebt sind Filinchen und Knäckebrot, belegt mit Frischkäse, Kräuterquark oder Bananenscheiben. Und, wie gesagt, Obst und Gemüse, Möhren, Paprika, Gurke, Äpfel, Birnen.

Jeder nimmt sich das, was er mag. Gegessen wird im Klassenraum. Sollte was auf den Tellern übrig bleiben, dann können sich die Hortkinder bedienen.