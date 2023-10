Spendenkonzert für Sanierung der Orgel in Großenehrich

Bei ihrer Konzertpremiere im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen begeisterte die aus der Ukraine stammende Sopranistin Anna Ivanishko mit ihrem ersten Konzertauftritt in der Begleitung am Klavier von Ronald Uhlig.

Großenehrich. Ukrainische Sängerin Anna Ivanishko und Sondershäuser Pianist Ronald Uhlig geben Konzert in Großenehrich.

Ein Benefizkonzert für die Orgelrestaurierung in der St. Crucis-Kirche in Großenehrich ist am Samstag, 28. Oktober, 17 Uhr geplant. Die Witzmann-Orgel, erbaut 1851 von August Witzmann, ist ein echtes Schmuckstück, aber aufgrund verschiedener Umbauten in der Vergangenheit in der Spielbarkeit stark beeinträchtigt. Es wurden fleißig Fördergelder beantragt und Spenden gesammelt, deren Ziel es ist, die bessere Nutzbarkeit des Instrumentes anlässlich der Gottesdienste sowie die qualitative Bereicherung des musikalischen und kulturellen Geschehens in der Kirche durch Konzerte zu gewährleisten.

Für das Benefizkonzert konnten nun zwei hervorragende Künstler, Anna Ivanishko (Gesang) und Ronald Uhlig (Klavier) gewonnen werden. Die ukrainische Sopranistin Anna Ivanishko stammt aus Donezk. Nach ihrer Flucht fand Anna Ivanishko 2022 eine neue Heimat in Sondershausen. In mehreren Städten Thüringens ist sie bereits mit Opern- und Operettenprogrammen sowie als Solistin bei kirchenmusikalischen Aufführungen erfolgreich aufgetreten. Ronald Uhlig ist Dozent am Carl-Schroeder-Konservatorium in Sondershausen und leitet hier den Fachbereich Tasteninstrumente. Es erklingen Stücke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Pietro Mascagni.