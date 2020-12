Spendensammeln statt Silvesterlauf

Wegen der Pandemie kann der Silvesterlauf in Hauteroda in diesem Jahr nicht stattfinden. Im vorigen Jahr waren auch Wanderer dabei.

Hauteroda Die Organisatoren des Laufs in Hauteroda haben eine Spendenaktion in Heldrungen, Oberheldrungen und Hauteroda organisiert

Hauteroda. Spenden für den Verein Kinderhospiz Mitteldeutschland werden am 31. Dezember in der Stadt An der Schmücke gesammelt. Die Aktion findet anstelle des 6. Silvesterlaufes in Hauteroda statt, der sich zu einem angesagten Sportevent nach den Feiertagen entwickelt hat und in diesem Jahr zum Bedauern der Freizeitsportler nicht stattfinden kann.

Die Erlöse aus Startgeld und sonstigen Einnahme waren regelmäßig der gemeinnützigen Organisation übergeben worden, die sich um unheilbar erkrankte Kinder kümmert. Daran wollten sich die Organisatoren aus Hauteroda und Oberheldrungen auch im Corona-Jahr 2020 nicht abbringen lassen. „Wir hatten in diesem Jahr schon kein Benefizspiel und nun keinen Silvesterlauf. Darum haben wir uns entschlossen, Spenden für das Kinderhospiz zu sammeln“, sagt Christopher Plischka von der LSG80 aus Oberheldrungen, die zusammen mit dem Sportverein Hauteroda den Lauf schon fünf Mal organisierte.

Gesammelt wird am Donnerstag an drei Orten: von 9 bis 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Oberheldrungen sowie jeweils 10 bis 11 Uhr am Rewe-Markt in Heldrungen und dem Kulturhaus in Hauteroda. Außerdem werden zwei mobile Teams unterwegs sein. „Wer spenden möchte, aber nicht persönlich zu den angegebenen Orten kommen kann, der kann sich telefonisch bei uns melden, und dann kommen wir zu ihm“, sagt Plischka, der selbst einem mobilen Team angehören wird.

Sportlicher stellen sich besonderen Aufgaben

Um die Motivation der potenziellen Spender zu steigern, wollen sich die Sportler bei Erreichen bestimmter Spendenhöhen besonderen Aufgaben stellen. „Für 750 Euro wollen zwei Sportler beispielsweise einen Marathon laufen, für 1000 Euro ein Benefinzspiel bestreiten, und für 5000 Euro steht Eisbaden auf dem Plan“, zählt Plischka ein paar Beispiele auf. Die ersten Spendenhürden haben sie bereits genommen, denn die Spendenaktion läuft auch online, und da stehen aktuell stolze 2600 Euro auf dem Spendenkonto.

„Wir lösen jedes Versprechen ein“, betont Plischka, der natürlich wie alle anderen Sportfreunde auf viele Einnahmen für den guten Zweck hofft. Den 750-Euro-Marathon von 42 Kilometern absolviert Plischka selbst. Zusammen mit Markus Böttner macht er sich dafür gleich an diesem Sonntag in die Spur: Von Oberheldrungen geht es über Bretleben, Reinsdorf und Schönfeld immer auf dem Radweg lang wieder zurück, die Streckenlänge haben sie bereits ausgemessen. Start ist 10 Uhr am Sportplatz in Oberheldrungen.