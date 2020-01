An der Wipperbrücke in Göllingen, Straße Richtung Rottleben, sind Sanierungsarbeiten geplant.

Göllingen. Es sind Sanierungsarbeiten am Brückenbauwerk nötig.

Sperrung der Wipperbrücke in Göllingen

Sie waren bereits im vergangenen Jahr geplant, nun sollen sie durchgeführt werden – die Sanierungsarbeiten an der Wipperbrücke in Göllingen Richtung Rottleben. Laut Straßenverkehrsbehörde des Kyffhäuserkreises sollen die Arbeiten voraussichtlich am 10. Februar beginnen und bis Ende September des Jahres andauern. Die Brücke wird für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert, sie erfolgt ab Rottleben über Bendeleben, Hachelbich nach Göllingen – und umgekehrt.