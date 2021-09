Spezialführung und Gottesdienst im Kloster Memleben

Memleben. Das ist das Programm zum Tag des offenen Denkmals.

Am kommenden Wochenende wartet Kloster und Kaiserpfalz Memleben mit einem bunten Programm auf. Am Samstag, 11. September, gibt es ab 11.30 Uhr eine öffentliche Klosterführung.

Am Sonntag, 12. September, wird dann zum Tag des offenen Denkmals ab 11.30 Uhr eine Spezialführung angeboten mit Kunsthistorikerin und Museumsleiterin Andrea Knopik. Knopik lädt zu einer Fachführung durch die mittelalterliche Klosteranlage ein. Grundlage der Spezialführung sind die Baumaßnahmen, die in dem zurückliegenden Jahrzehnt zur Erhaltung des Baudenkmals stattgefunden haben. Teilnehmer lernen bei der Führung die Spuren der Geschichte am Bauwerk zu lesen und erfahren einiges über neue Erkenntnisse in der Bauforschung. Im Anschluss daran können sie bei einen Gottesdienst in der Krypta innehalten. Ab 14.30 Uhr gibt es dann auch einen Gottesdienst mit Gospelchor und Pfarrerin Bettina Plötner-Walter. Bei schönem Wetter findet dies in der Klosterkirche unter freien Himmel statt, bei schlechten Wetter in der Wasserscheune.