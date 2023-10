Sponsorenschwimmen zahlt sich wieder aus

Einen Scheck über 938 Euro aus dem diesjährigen Sponsorenschwimmen überreichte die Vorsitzende des Bade- und Freizeitsportvereins Oberheldurngen/Harras, Klaudia Daßler (rechts), im Beisein der Schülerinnen und Schüler der TGS Oldisleben am Mittwoch an Schulleiterin Heike Wilke.

Oldisleben. Aktion für das Freibad Harras brachte der TGS Oldisleben in diesem Jahr 938 Euro ein. Ergebnis aus 2359 Runden

2356 Euro abzüglich Nebenkosten erschwammen und errannten die Schülerinnen und Schüler der Thüringer Gemeinschaftsschule Oldisleben in diesem Jahr beim Sponsorenschwimmen für das Freibad Harras. So viele Bahnen beziehungsweise Runden drehten die Mädchen und Jungen bei der Aktion des Bade- und Freizeitsportvereins Oberheldrungen/Harras vor den Sommerferien. Ihre Sponsoren vergüten die Leistungen mit je einem Euro. Den Erlös teilen sich Bade- und Schulförderverein zu gleichen Teilen. Badvereinsvorsitzende Klaudia Daßler bedankte sich am Mittwochmorgen bei Schülern und Lehrern und übergab Schulleiterin Heike Wilke den symbolischen Scheck. Prämiert wurden außerdem die besten Einzel- und Klassenleistungen. Das Geld spart die Schule für eine größere Anschaffung, über die die Schüler bestimmen dürfen. Neben der TGS beteiligte sich auch wieder die Freie Gemeinschaftsschule in Heldrungen am Sponsorenschwimmen. Sie erhält in den kommenden Tagen Besuch von Klaudia Daßler.