Sportanlagen in der Warteschleife

Eine finanzielle Lösung für die Teilsanierung des Dorfgemeinschaftshauses Schönfeld ist in Sicht, für die Sportanlagen an der Saline – vorerst – nicht. Das waren die Ergebnisse der Arterner Hauptausschuss-Sitzung. In der ging es, mal wieder, ums knappe Geld. Doch zumindest für Schönfeld fand sich ein Kompromiss. „Wichtig ist, dass dafür keine zusätzlichen städtischen Mittel nötig werden“, so Bürgermeister Torsten Blümel (Linke).

Es geht um einen ersten Bauabschnitt am Dorfgemeinschaftshaus. Um den Sanitärtrakt, an dem sich laut Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos) das Dach bedrohlich senkt und der große Risse aufweist. Lösungsansatz: Schönfeld steuert 28.000 Euro aus der „Hochzeitsprämie“ sowie 5000 Euro aus einer Spende bei. Gut 75.000 Euro sollen aus Leader-Fördermitteln fließen. „Nur leider kann man diese Förderung für jedes Projekt nur einmal beantragen“, so Blümel. Eine umfassende Bauplanung sei sowieso notwendig, damit das Haus kein „Fass ohne Boden“ werde. Laut grober Schätzung von Helm würde die komplette Sanierung mindestens das Doppelte kosten.

Im Nachtragshaushalt soll Schönfelder Maßnahme festgehalten werden

Im Nachtragshaushalt soll nun auf Helms Antrag, unterstützt auch von Blümel, der Wille der Stadt festgehalten werden, die Schönfelder Maßnahme anzugehen. Der überarbeitete Etat war nötig geworden, weil von Land und Bund rund 165.000 Euro fließen, um Verluste durch die Corona-Krise abzufedern. „Damit wird unser Haushalt etwas runder, und wir müssen nicht die Rücklagen angreifen“, so Blümel. Digitalisierungsmaßnahmen (Stichworte: Einführung E-Akte und Ratsinformationssystem) wurden in den Etat aufgenommen.

Höhenflüge, das wurde deutlich, sind trotzdem in naher Zukunft nicht drin. So empfahl der Hauptausschuss mit vier Ja-Stimmen bei zwei „Nein“ und einer Enthaltung: Artern soll sich nicht am aktuellen Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sportstätten beteiligen. Heißt, das Projekt an der Saline für Stadion und Schwimmbad bleibt in der Warteschleife. Eine Arbeitsgruppe hatte im Vorjahr vorgerechnet: Neubau Multifunktionsgebäude (mindestens 2,9 Millionen Euro), Erneuerung Technik Soleschwimmbad (1,9 Mio.), Umbau Stadion (1,6 Mio.).

Bauausschuss ist für das Projekt, Finanzausschuss ist dagegen

Selbst wenn Artern als notleidende Kommune eingestuft würde, so Blümel, würde ein Eigenanteil von 530.000 Euro bleiben. „130.000 könnten wir stemmen, aber ich sehe aktuell keine Chance für die restlichen 400.000“, so der Bürgermeister, der mit den betroffenen Vereinen dazu immer wieder in Kontakt stand.

Der Bauausschuss hatte sich für das Projekt ausgesprochen, der Finanzausschuss ist dagegen. Den Einwurf von Christine Zimmer (CDU), es mit dem Förderantrag „wenigstens zu versuchen“, hält Blümel für „nicht seriös“. Damit ginge Kraft, ohne Resultat, verloren.

„Ich halte das Vorhaben für verfrüht. Klar ist aber auch: Die Sport- und Freizeitflächen werden unser nächstes großes Projekt“, gab Blümel ein Versprechen ab. In den nächsten fünf Jahren müsse dies – wenn nötig, auch über eine größere Kreditaufnahme – in Angriff genommen werden. „Dies sind wir den Badbesuchern und Stadionnutzern schuldig.“ Denn dass Bedarf besteht, sei völlig unstrittig. Blümel bat darum, Ruhe und Sachverstand walten zu lassen: „Es wird neue Förderprogramme geben.“ Die Empfehlungen gehen nun an den Stadtrat, der am 2. November darüber abstimmen wird.