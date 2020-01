Für die Hortkinder der Grundschule Am Königsstuhl in Artern klingt der Donnerstag sportlich aus.

Sportlicher Ausklang eines Schultages

Für die Hortkinder der Grundschule Am Königsstuhl in Artern klingt der Donnerstag immer sportlich aus. Denn dann heißt es jede Woche: Eine Stunde Sportspiele. Gut zwei Dutzend Mädchen und Jungen der Schule haben sich dieser Gruppe angeschlossen. Aufgeteilt in kleinere Gruppen wurde diesmal in der Turnhalle dem Ball hinterhergejagt. Sport macht den Kopf frei. Zudem ist Bewegung gesund und hält fit. Das kann sich nur positiv auf das Lernen und die Hausaufgaben auswirken.