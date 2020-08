Artern. Die nächste Sprechstunde ist am 25. August im Oberen Hof.

Sprechstunde mit Ortschaftsbürgermeister fällt in Artern aus

Die Sprechstunde des Arterner Ortschaftsbürgermeisters Wolfgang Koenen (Linke) findet am 18. August wegen Urlaubs nicht statt. Die nächste Sprechstunde gibt es am 25. August von 17 bis 18 Uhr im im Erdgeschoss des Oberen Hofes an der Ritterstraße. Erreichbar ist das Büro unter Telefon: 0172/815 5529.