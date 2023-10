Spuk im Sondershäuser Schlossmuseum und Keller

Sondershausen. Am 29. Oktober wartet auf mutige Besucher eine besondere Überraschung.

Am Sonntag, dem 29. Oktober, bietet das Schlossmuseum in Sondershausen eine besondere Überraschung für junge Museumsbesucher: Mit Taschenlampen ausgerüstet, können sie laut Pressemitteilung in den dunklen Ausstellungsräumen des Museums nach dem Lösungswort eines Rätsels suchen. Wie es heißt, warten 21 knifflige Fragen darauf, beantwortet zu werden. Wer am Ende die richtige Lösung habe, dürfe sich auf eine kleine Belohnung freuen.

Das Taschenlampenquiz findet zwischen 16 und 19 Uhr statt, der letzte Einlass ist um 18.30 Uhr.

Wem das noch nicht genug Nervenkitzel ist, der darf in die Kellerräume des Schlosses Sondershausen hinab gehen und sich auf schaurige Geschichten freuen, heißt es. Von 16.30 bis 17.15 Uhr gibt es diese gruselige Kellerführung für mutige Kinder ab vier Jahren. Von 18 bis 18.45 Uhr können Kinder ab acht Jahren die gruselige Kellerführung erleben. Eine eigene Taschenlampe ist mitzubringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Voranmeldungen werden unter Telefon: 03632/622425 erbeten. Die Familienkarte kostet zwölf Euro, eine ermäßigte Einzelkarte vier Euro und Erwachsene bezahlen pro Person sieben Euro.