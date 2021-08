Staatssekretär begutachtet Erdfall in Bottendorf

Bottendorf. Bürgermeister ersucht finanzielle Hilfe beim Land und macht auch auf Probleme an der Unstrut aufmerksam.

Der Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, Olaf Möller (Grüne), kam in dieser Woche nach Bottendorf, um sich vor Ort mit dem Erdfallproblem in der „Neuen Reihe“ zu informieren. Begleitet wurde er von Jörg Bodenstein, Referent für Bergbau, Strahlenschutz und Altlastenmanagement.

Am 10. Januar war auf der Straße ein Erdfall entstanden, dessen Ausmaße sich täglich vergrößerte. Für die Bottendorfer war das keine große Überraschung, denn an dieser Stelle war zum wiederholten Mal ein Erdfall niedergegangen. Das Bedrohliche war, dass der Durchmesser des Erdloches war größer als zuvor. Der neue Erdfall schädigte nicht nur die Straße, sondern kam einem angrenzenden Gebäude ziemlich nahe. Auch Zuleitungen für Wasser und Gas und die Abwasserdruckleitung von Schönewerda zur Kläranlage Roßleben liegen an der gegenwärtigen Grenze des Erdfalls. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen haben die Stromleitungen verlegt und die Flüssigkeitsleitungen schon vorsorglich mit Schiebersystemen versehen, um die Zufuhr notfalls abzuriegeln. Das würde jedoch fast die gesamte Ortschaft Bottendorf abschneiden.

Auf die Stadt kommen finanzielle Belastungen zu, die anfangs auf eine halbe Million Euro geschätzt wurden. Weil das nicht alleine zu bewältigen ist, wurde das Land Thüringen um Hilfe ersucht. Da man das Loch nicht einfach nur so zuschütten kann, sicherte Jörg Bodenstein die nötigen geologischen Erkundungen und die darauf folgenden Bohrungen auf Kosten des Landes zu. Es verbleiben dennoch rund 250.000 Euro an Kosten übrig. Staatssekretär Möller versprach zu prüfen, in welcher Höhe sich das Land an der Wiederherstellung der Straße beteiligen kann.

Aber erst müsse die geologische Erkundung aufzeigen, ob eine Sanierung überhaupt zu empfehlen ist. Notfalls müsse man die Verkehrsführung in diesem Bereich ändern. Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) sprach auch die Probleme an der Unstrut an. Als Folge der Unstrutbegradigung in den 1980er-Jahren und der Trockenheit sinke der Wasserstand des Flusses. Das bewirke, dass das Grundwasser in das Gewässer abfließe und damit stark absinke. Gebäudeschäden seien die Folge. Zudem lägen die Aus- und Einsteigetreppen für Wasserwanderer, in die die Stadt viel Geld investiert hat, nun bereits oberhalb der Gewässeroberfläche und haben nur noch eingeschränkten Nutzen. Hier sind Maßnahmen notwendig, die die Fließgeschwindigkeit senken, den Fluss mäandern lassen und diesen wieder durch Einbau von Wehren anstaut. Andreas Pawlowski vom Anglerverband erläuterte die Probleme aus der Sicht des Artenschutzes, denn auch die Artenvielfalt sei in den vergangenen Jahren stark gesunken.