Staatssekretär bringt Fördermittel nach Artern

Der Thüringer Innenstaatssekretär Udo Götze (Mitte) besuchte die Baustelle in der ehemaligen Borlachschule an der Straße der Jugend. Hier sollen das neue Feuerwehrtechnische Zentrum und die Atemschutzstrecke des Landkreises einziehen. Auch zwei sehr hohe Zuwendungsbescheide für die Anschaffung von Fahrzeugen hatte Götze im Gepäck. Entgegen nahmen die Bescheide Arterns Stadtbrandmeister Peter Hauthal (links vorn) und Landrätin Antje Hochwind-Schneider (Mitte rechts).

Artern. Baufortschritt an der alten Borlachschule ist im Plan. Innenministerium übergibt insgesamt 280.000 Euro an Zuschüssen.

Der Thüringer Innenstaatssekretär Udo Götze besuchte am Mittwoch die Baustelle in der ehemaligen Borlachschule an der Straße der Jugend. Hier sollen zunächst das neue Feuerwehrtechnische Zentrum und die Atemschutzstrecke des Landkreises sowie in einem zweiten Bauabschnitt die Außenstellen der Volkshochschule und des Landratsamtes einziehen. Auch zwei sehr hohe Zuwendungsbescheide hatte Götze im Gepäck.