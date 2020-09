Stadt an der Schmücke: Häßler wirft das Handtuch

Der erst im vergangenen Jahr neu gewählte Bürgermeister der jungen Landgemeinde Stadt An der Schmücke, Holger Häßler (parteilos), kündigte für 2021 seinen Rückzug an.

An der Schmücke. Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) will im kommenden Jahr aus dem Amt scheiden.

Es zieht keine Ruhe ein in der Stadt An der Schmücke. Die Sitzung des Stadtrates am Montagabend im Volkshaus in Bretleben endete mit einem Paukenschlag: Er habe bei der Kommunalaufsicht einen Antrag auf Entlassung aus dem Amt gestellt, teilte Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) in einer persönlichen Erklärung überraschend mit.