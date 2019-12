Der Internetauftritt der Stadt An der Schmücke von Anfang 2019 geht zum Jahresende vom Netz. Ab 6. Januar ist die neue Internetpräsenz am Start.

An der Schmücke. Am 6. Januar soll die neue Internetpräsenz freigeschaltet werden. Die bisherige Seite von Anfang 2019 wird am Jahresende still gelegt.

Stadt An der Schmücke mit neuem Internetauftritt am Start

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt An der Schmücke mit neuem Internetauftritt am Start

Lange hat’s gedauert. Doch nun soll endlich auch die Internetpräsenz der Stadt An der Schmücke auf dem neuesten Stand sein. „Am 31. Dezember wird die bisherige Internetseite aufgelöst. Am 6. Januar wird dann die neue Seite der Stadt freigeschaltet“, kündigte Bürgermeister Holger Häßler (pl) vor den Weihnachtsfeiertagen an.

Derzeit ist die Stadt An der Schmücke mit ihrer Internetseite aus dem Frühjahr 2019 im weltweiten Datennetz vertreten. Sie zeigt auf der Hauptseite immer noch den Chef der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft, der nach der Gebietsreform am 1. Januar 2019 Beauftragter für die neue Stadt war und kurz vor den Kommunalwahlen im Mai aus der Verwaltung ausgeschieden war. Das sorgte in den zurückliegenden Monaten nicht nur für Spott der Einwohner, sondern zum Teil auch für Verärgerung und Frust. Für den langen Anlauf bis zu einer aktualisierten Internetpräsenz mit neuem Bürgermeister gab die Stadtverwaltung technische sowie organisatorische Gründe unter anderem des Betreibers der Seite an.

Neben den Amtsblättern, einem Grußwort des Bürgermeisters, Sprechzeiten der Stadtverwaltung sowie Terminen soll der neue Internetauftritt neben einer Vielzahl anderer nützlicher Informationen auch ein Buchungsportal für die Bürger- und Kulturhäuser der Stadt enthalten sowie in ferner Zukunft auch ein Ratsinformationssystem installiert werden, das, ähnlich dem Bad Frankenhäuser, über kommunale Vorhaben informiert, Beschlussvorlagen für die Stadtratssitzung enthält und Auskunft über Stadtratsbeschlüsse gibt. Nunmehr liege es an den Vereinen der Stadt, die Internetseite mit Leben zu füllen, so der Bürgermeister.

Ungeklärt sei derzeit allerdings noch der Umgang mit den Seiten der Ortsteile, die noch immer unter den Namen der einstigen Gemeinden geführt werden, die es inzwischen aber nicht mehr gibt. Darüber fänden derzeit Gespräche statt. Insbesondere äußert der Bürgermeister Bedenken hinsichtlich der Verantwortlichkeit für den Inhalt der Seiten.