Stadt An der Schmücke sucht Wegewart

An der Schmücke. Zur ehrenamtlichen Tätigkeit gehören die Kontrolle sowie kleine Ausbesserungen an den Wanderzeichen.

Die Stadt An der Schmücke sagt verwitterten, veralteten und fehlenden Wanderwegzeichen an Bäumen und Schilderpfosten den Kampf an und sucht unter anderem zur Pflege der Markierungen in der Landschaft ihrer Stadtgrenzen jetzt einen ehrenamtlichen Wegewart. „Unsere Beschilderung ist in die Jahre gekommen und soll nun überarbeitet werden“, heißt es im jüngsten Amtsblatt der Stadt, in dem sich die Stadtverwaltung an Interessierte wendet, die gern sportlich mit dem Rad unterwegs sind, wandern und sich gern in der Natur aufhalten.

Als Wegewart könnten sie bei ihren Spaziergängen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und nebenbei die farbigen Symbole kontrollieren, die den Verlauf eines Wanderweges kennzeichnen. Notwendige kleinere Ausbesserungen könnten sie selbst vornehmen beziehungsweise Beschädigungen an die Verwaltung melden. Die Stadt stellt das Material zur Verfügung und zahlt eine kleine Aufwandsentschädigung.

Vorschläge zur verbesserten Wegeführung oder zum Aufstellen von touristischen Hinweisschildern seien ebenfalls willkommen, heißt es in den Gesuch weiter. Zumal immer wieder neue Wege ausgeschildert werden, deren Wanderzeichen betreut und erhalten werden wollen. Damit solle die Attraktivität der Rad- und Wanderwege der Stadt verbessert werden.