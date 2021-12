Stadtbus in Sondershausen mit neuen Zeiten

Sondershausen. Wegen Personalengpässen müssen Abfahrten verlegt werden.

Aufgrund von Personalengpässen muss ab Mittwoch, 8. Dezember, der Stadtverkehr in Sondershausen eingeschränkt werden. Die Linie 1 verkehrt bis auf Weiteres im Stundentakt mit Fahrten in Richtung Kalkhügel, Abfahrt ab ZOB Sondershausen zur Minute 15 und in Richtung Bebraer Teiche ab ZOB Sondershausen zur Minute 45, wie das Landratsamt mitteilt.