Bartholomäusmarkt in Wiehe ist Anziehungspunkt für viele Besucher

Die Bilder vom Bartholomäusmarkt in Wiehe

Der 329. Bartholomäusmarkt fand am Wochenende in Wiehe statt. Nach der offiziellen Eröffnung hatten die Besucher Zeit zu schlendern, die Verkaufsstände zu besuchen, Karussell zu fahren oder auch die Andacht in der Kirche zu besuchen. Am Nachmittag gab es im Heimatmuseum eine Ausstellung zur Spritzgusstechnik, die in Wiehe schon eine lange Tradition hat.

Foto: Patrick Weisheit