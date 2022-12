Stadträte aus Roßleben-Wiehe treffen sich

Die nächste Stadtratssitzung findet am 8. Dezember im Roßlebener Rathaus statt.

Roßleben. Im Fokus stehen Entscheidungen zu Bauplänen, dem Mehrgenerationenhaus, Schloss Wiehe etc..

Im Roßlebener Rathaus treffen sich am 8. Dezember um 18 Uhr die Abgeordneten der Landgemeinde Roßleben-Wiehe. In der Sitzung sollen unter anderem Entscheidungen über das Aufstellen eines Bebauungsplanes für eine Freiland-Photovoltaikanlage „An der Verladung der Stadt Roßleben-Wiehe“ sowie über das Bekenntnis der Kommune zur Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses in den Jahren 2023 bis 2028 getroffen werden. Die Sitzung ist öffentlich.