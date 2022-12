Stadträte entscheiden in Roßleben über Photovoltaik und Co.

Roßleben. Die Landgemeinde Roßleben-Wiehe hält am 8. Dezember ihre letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr ab.

Im Rathaussaal des Roßlebener Verwaltungssitzes startet um Punkt 18 Uhr am 8. Dezember die letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr. Inhaltlich dreht sich die Sitzung beispielsweise um die kommunale Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses, um den Bebauungsplan für eine Freiland-Photovoltaikanlage und Auftragsvergaben für Arbeiten am Schloss Wiehe. Interessierte Einwohner können in der Sitzung während der Bürgerfragestunde Anliegen vortragen.