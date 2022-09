Stadtrat Bad Frankenhausen hat Bauvorhaben und Vergaben auf dem Plan

Bad Frankenhausen. Bei der Ratssitzung in Bad Frankenhausen stehen etliche Punkte auf der Tagesordnung, worum es im Genauen geht.

In Ringleben und Ichstedt warten die Einwohner seit einem Dreivierteljahr ungeduldig auf Fortschritte zur geplanten Radwegequerung über die L1172 zur Verbindung ihrer beiden Orte. Das Bauvorhaben ist eines der Themen der Stadtratssitzung am Donnerstag um 18 Uhr im Ratssaal. Dann sollen die Planungsleistungen vergeben werden.

Als weitere Themen stehen das Vorhaben Touristische Erschließung Oberkirche, das Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Wohngebiet „An der Wipper, Reparaturarbeiten auf dem Ölweg in Esperstedt sowie eine überplanmäßige Ausgabe für den Neubau des Geh-/Radweges in der Esperstedter Straße auf dem Plan.

Zudem soll über die Vergabe mehrerer Aufträge entschieden werden, darunter friedhofsgärtnerische Leistungen für Stelenurnengrabanlagen auf den Friedhöfen in Ringleben und Seehausen, Bauleistungen in der Ichstedter Kindertagesstätte „Kyffhäuserzwerge“, Tiefbauleistungen in der Stiftstraße sowie Planungsleistungen für den Ausbau der Lindenstraße. Darüber hinaus stehen der Jahresbericht des Stadtbrandmeisters und die Bereitstellung zusätzlicher Finanzhilfen für die Nutzung von Sportstätten durch Vereine der Stadt und der Ortsteile auf dem Plan.