Stadtrat von Artern berät in Voigtstedt

Der Stadtrat der Stadt Artern tritt am Montag, 24. August, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Ernennung des ehrenamtlichen Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters, Beschlüsse zur Mitgliedschaft der Stadt in den Vereinen IG Unstrutbahn und Geopark Kyffhäuser sowie zur Baumschutzsatzung der Stadt Artern. Außerdem soll die Satzung über die Erhebung für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der Stadt Artern, eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Bergstraße und Am Königstuhl sowie ein Beschluss zur Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe von Bauleitungen zur Gebäudesicherung Saline in Artern zur Abstimmung gebracht werden. Das Radwegekonzept des Kreises wird ebenfalls zur Abstimmung gestellt. Dazu gibt es Informationen des Bürgermeisters sowie eine Bürgerfragestunde.

Die Sitzung findet um 19 Uhr im Gemeindesaal in Voigtstedt statt.