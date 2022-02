Stadtratsitzung über Erhöhung der Kita-Gebühren in Roßleben-Wiehe

Roßleben-Wiehe. Des Weiteren sind die kommenden Wahlen und der Flächennutzungsplan in Langenroda Thema der Sitzung.

Um eine Erhöhung der Gebühren für die Kindergärten zum 1. März geht es, wenn der Stadtrat von Roßleben-Wiehe am Donnerstag, 17. Februar, 19 Uhr, im Stadtpark in Wiehe zusammenkommt. Weitere Themen sind die Berufung des Wahlleiters für die Wahl der Ortschaftsbürgermeister für Donndorf und Nausitz am 12. Juni, die Einführung eines kommunalen Energiemanagements für die Stadt Roßleben-Wiehe und die Bauleitplanung der Stadt. Dabei geht es um eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Schwalbengraben“ im Ortsteil Langenroda. Ratsmitglieder und anwesende Bürger können Anfragen stellen. Informationen des Bürgermeisters ergänzen die Tagesordnung.