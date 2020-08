Stadtrundgang in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Der Start am Sonntag erfolgt an der Tourist-Information. Eine Voranmeldung ist notwendig.

Die nächste öffentliche Stadtführung wird am Sonntag, 16. August, in Bad Frankenhausen veranstaltet. Start ist 10 Uhr an der Tourist-Information am Anger. Zum Schutz der Gäste und Stadtführer dürfen die Führungen nur in Gruppen bis maximal 15 Personen stattfinden. Größere Gruppen werden geteilt. Darüber hinaus bedarf es einer Voranmeldung. Während des anderthalbstündigen Stadtrundganges wird bequem zu Fuß an der Seite eines erfahrenen Gästeführers die Kurstadt mit ihrer mehr als 1000-jährigen Stadtgeschichte entdeckt.

Anmeldung per E-Mail unter: touristinfo@bad-frankenhausen.de oder unter Telefon: 034671/71 717.