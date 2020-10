Stadtschreiber von Istanbul im Kloster

Donndorf. Literaturreihe in Donndorf wird am 13. Oktober fortgesetzt.

Die beliebte Literaturreihe „Als bliebe die Wurzel im Boden. Autoren und Künstler im Gespräch über Herkunft und Heimat“ der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf geht in die nächsten Runden. Am Dienstag, 13. Oktober, wird das Kurzfilmprogramm „Gott ist schon weg“ von und mit Peter Böving (Neudietendorf) gezeigt. Im Anschluss sind deutschsprachige und internationale Kurzfilme mit Urte Zintler (Leipzig) zu sehen. Thema: „Unsere Heimat ist der Wind“. Am Dienstag, 27. Oktober, wird der Film „Kent Ozani. Der Stadtschreiber von Istanbul“ von Doğan Altuner gezeigt. Danach wird zum Gespräch mit José F. A. Oliver (Hausach) eingeladen.

Beide Veranstaltungen finden im Kloster Donndorf statt und beginnen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der Bildungsarbeit wird gebeten.