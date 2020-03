Die Stadtverwaltung An der Schmücke bleibt ab Mittwoch für den Besucherverkehr geschlossen. Dies gilt bis auf Widerruf.

An der Schmücke. Bürgermeister Häßler verhängt Schließung für Besucherverkehr ab Mittwoch. Sprechtag am Dienstag, dem 17. März, bleibt.

Stadtverwaltung An der Schmücke ab Mittwoch dicht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtverwaltung An der Schmücke ab Mittwoch dicht

„Auf meine Anweisung hin wird der Sprechtag der Stadtverwaltung am 17. März noch durchgeführt. Ab 18. März ist sie für den Besucherverkehr geschlossen“, erklärt der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke, Holger Häßler (parteilos), auf Nachfrage am Montagnachmittag. „Besucher mit dringenden Dingen haben sich beim jeweiligen Sachbearbeiter telefonisch anzumelden und einen Termin abzusprechen.“

Wie Häßler zudem informierte, soll der Bargeldzahlungsverkehr der Verwaltung eingestellt werden. Die Bezahlung solle vorrangig per Überweisung erfolgen. Die Maßnahme gelte bis auf Widerruf. „Der Dienstag ist damit der vorerst letzte reguläre Sprechtag der Stadtverwaltung“, stellt das Stadtoberhaupt klar. Die Verwaltung werde natürlich weiter arbeiten sowie Telefonate und E-Mails empfangen, aber persönlicher Kontakt werde ab diesem Mittwoch nicht mehr möglich sein. Damit reagiert Holger Häßler auf die drastischen Sicherheitsmaßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Schon im Verdachtsfall einer Infektion würde die komplette Verwaltung unter Quarantäne gestellt und lahm gelegt, dieses Risiko wolle er nicht eingehen, so der Bürgermeister. Von der Schließung der Schulen und Kindergärten ab Dienstag sei eine Kollegin betroffen.