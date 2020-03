Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtverwaltung Bad Frankenhausen für Besucher geöffnet

Die Stadtverwaltung der Stadt Bad Frankenhausen bleibt vorerst für den Besucherverkehr geöffnet. Das teilte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) am Montag auf Nachfrage mit. Pläne für Schließungen gebe es bislang nicht, sagte er. „Aber das wird ja inzwischen überall unterschiedlich gehandhabt“, macht Strejc keinen Hehl daraus, dass er sich eine einheitliche Regelung für alle Stadt-beziehungsweise Gemeindeverwaltungen gewünscht hätte. Wobei er allerdings an die Bürger appelliert, von „nicht zwingend notwendigen Besuchen“ im Rathaus abzusehen. „Vieles lässt sich auch am Telefon oder per E-Mail klären“, ermuntert der Bürgermeister zur Kontaktaufnahme über diese Kanäle.

Allerdings seien die Ratssitzungen abgesagt. „Wir hätten ja in der kommenden Woche Sitzungswoche gehabt. Aber die Zusammenkünfte in den Ortsteilen sowie am 26. März dann die Stadtratssitzung sind alle gecancelt“, so Strejc. Er sei froh, sagt er, dass der Stadtrat am 25. Februar noch den Haushalt beschlossen habe. Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung stehe nichts, was unaufschiebbar sei. „Und wenn sich in nächster Zeit doch etwas ergibt, dann können wir immer noch mit Eilanträgen arbeiten.“