Stadtverwaltung hält Arbeit für Bürger aufrecht

Die Stadtverwaltung stellt klar, dass entgegen anderslautender Gerüchte ist die Verwaltung nicht „geschlossen“ ist, sondern hat lediglich den Besucherverkehr in den Diensträumen eingeschränkt hat, um somit den dringenden Beitrag leisten zu können der Ausbreitung des Erregers Einhalt zu gebieten. Alle aktuellen Infos in unserem kostenlosen Coronavirus-Liveblog

Daher gelte die Festlegung weiter, ausschließlich eilige und unaufschiebbare Angelegenheiten durch Vorsprache in den Dienstgebäuden zu erledigen. Dazu sei es jedoch zwingend erforderlich, einen Termin, entweder telefonisch oder über die elektronischen Kommunikationswege, zu vereinbaren. In vielen Fällen lasse sich eine Klärung der Anliegen auch auf diesem Wege herbeiführen. Dies betreffe insbesondere Anfragen oder Angelegenheiten im Standesamt oder Bürgerbüro der Stadt (hier vorrangig Pass- und Meldewesen).

Für unaufschiebbare Angelegenheiten, die ein persönliches Erscheinen im Bürgerbüro erforderlich machen, wurden seitens der Verwaltung Vorkehrungen getroffen, um die Bürger, Bürgerinnen und Mitarbeiter zu schützen. Beispielsweise wurden im Bürgerbüro der Stadt Kontaktschutzscheiben aufgebaut, die einer Übertragung des Virus in beide Richtungen vorbeugen. Alle Angelegenheiten der Sondershäuser Einwohner würden von den Ämtern bearbeitet. Der Bürgermeister weise ein weiteres Mal ausdrücklich darauf hin, dass die derzeitige Gefahr der Corona-Pandemie in keiner Weise abstrakt existiert, sondern real ist. Von dieser Tatsache solle jeder auch die Mitmenschen in seinem persönlichen Umfeld eindringlich überzeugen. Die Maßnahmen dienten sowohl dem Schutz der Besucher als auch der Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Für Anfragen an die Stadtverwaltung oder zur Vereinbarung eines Termins in dringenden Fällen stehen die Rufnummern 03632/622112 oder 03632/622580 zur Verfügung. Weiter kann über die Mailadresse info@sondershausen.de mit den Ämtern kommuniziert werden. Überdies steht ein Kontaktformular auf der Internetseite www.sondershausen.de rund um die Uhr zur Verfügung. Anfragen sind auf dem Postweg an Stadtverwaltung Sondershausen, Markt 7, 99706 Sondershausen möglich.

Die derzeit telefonischen Sprechzeiten des Bürgerbüros Sondershausen:

Montag 8 bis 16 Uhr

Dienstag und Donnerstag 8 bis 18 Uhr

Mittwoch geschlossen

Freitag 8 bis 13 Uhr

Samstag 9 bis 12 Uhr

Telefon: 03632/622580

„Kummerstrippe“ / Bürgertelefon: 03632/622600

E-Mail Bürgerbüro: buergerbuero@sondershausen.de

E-Mail Standesamt: standesamt@sondershausen.de