Stadtverwaltung in Roßleben schließt bis auf Weiteres

Das öffentliche Leben wird auch in der Gemeinde ganz im Osten des Landkreises zunehmend eingeschränkt. Nachdem bereits in der Vorwoche der Bürgermeister Veranstaltungen mit über 50 Personen untersagt hatte, werden auch die Stadtverwaltung, die Schulen und die Kindergärten bis auf Weiteres geschlossen.

„Ich habe heute Morgen die Lage mit meinen Mitarbeitern aus der Verwaltung diskutiert. Wir haben viele Mitarbeiter, die sich um die Betreuung ihre Kinder kümmern müssen“, sagt Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) auf Nachfrage dieser Zeitung. Aus diesem Grunde bleibe die Stadtverwaltung in Roßleben bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. „Wir bitten die Bürger um vorherige telefonische Terminvereinbarung, falls ihr Anliegen nicht schon am Telefon oder per E-Mail geklärt werden kann“, sagt Sauerbier, der auch Kreischef des Städte- und Gemeindebundes ist. Als dieser hat er für morgen Mittag zu einem Treffen der Gemeindevertreter nach Sondershausen eingeladen. „Dort wollen wir Bürgermeister und weitere Gemeindevertreter unser weiteres Vorgehen im Kreis abstimmen“, sagt Sauerbier. Dabei gehe es beispielsweise darum, ob Trauerhallen und Trausäle weiterhin genutzt werden dürfen.

Auch Kindergärten und Schulen werden, wir auch im Rest Thüringens, geschlossen. Da alle Kindergärten in der Gemeinde in Trägerschaft verschiedener Institutionen sind, müsse er, so Sauerbier, erst einmal mit allen Kontakt aufnehmen und abklären, wie die Notbetreuung dort jeweils geregelt werden. Generell werde man sich an die Vorgaben des Bildungsministeriums halten. Noch offen sei zum jetzigen Zeitpunkt, wie viele Kinder in der Gemeinde Anspruch auf Notbetreuung hätten. „Ich weiß derzeit nur, dass es in der Kita in Roßleben wohl 15 Kinder betreffen soll“, sagt Sauerbier. Auch gehe er derzeit davon aus, dass die Kinder in Notbetreuung auch weiterhin ihren gewohnten Kindergarten besuchen können. Aus der Klosterschule in Roßleben heißt es auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Einrichtung auch ab morgen geschlossen werde und die Lehrer aktuell darüber beraten, inwiefern Fernunterricht möglich sei. Hierzu solle es im Laufe des Tages noch weitere Informationen geben.