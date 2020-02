Gemeinschaft ist die Stärke der Arterner Ringer

In diesem Jahr wird der Ringerverein des AC Germania Artern sein 120-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Grund blickt der ehemalige Ringer Otto Meyer auf ausgewählte Höhepunkte der langen, erfolgreichen Vereinsgeschichte zurück.

Die Grundlagen für die Erfolge der zurückliegenden Generationen der Artener Ringer waren demnach kein Geheimnis. Es sei die enge Gemeinschaft mit dem passenden Umfeld der Aktiven, der Leitung mit Trainer und Betreuern sowie den begeisternden Zuschauern gewesen. Die Aktiven im Schüler-, Jugend-, und Seniorenbereich trainierten eisern mit viel Fleiß. Sie hatten noch Vorbilder, kämpften bei Einzel-, und Mannschaftsmeisterschaften mit Siegeswillen nicht nur für sich, sondern für den Verein, für die zugehörige Gemeinschaft der Arterner Ringer.

„Der Dank war der Beifall, die Anerkennung und freundschaftliche Kontakte zu den zahlreichen Zuschauern, den Trainern und Funktionären“, erinnert sich Meyer. Auch außerhalb der Ringermatte habe die Gemeinschaft, die gegenseitige Hilfe, Freundschaft, gemeinsame Erlebnisse und Feiern, einen festen Platz gehabt. Die Leitung erfolgte mit Fachkompetenz.

Gerd Pillep war selbst viele Jahre aktiv und stammte aus einer Ringerfamilie. Sein Vater Fritz Pillep war bereits ein erfolgreicher Trainer. Nach Beendigung ihrer erfolgreichen aktiven Laufbahn auf nationaler und internationaler Ebene, waren Manfred Deinert und Alfred Rathmann noch viele Jahre als Trainer tätig und übermittelten ihre Kenntnisse und Erfahrungen.

Steffan Bohner, Fritz Fleischhauer und Günter Kielhorn standen aktiv der Mannschaft noch einige Jahre zur Verfügung. Kielhorn erkämpfte mit 38 Jahren, als ältester Teilnehmer bei den DDR-Meisterschaften, noch einmal den zweiten Platz. Die Mannschaftsleiter im Jugendbereich Klaus Dumke, und im Männerbereich Otto Meyer arbeiteten eng mit Trainer und Sektionsleiter zusammen. „Auch hier war das fachliche Wissen als ehemaliger Aktiver eine solide Grundlage, wie es auch bei einem Kampfrichter ist, etwa Czudnochowski, Schedler, Albrecht“, sagt Meyer. Um einen Ringer auf einen Erfolg im Kampf einzustellen, müsse man unbedingt seine Stärken und Schwächen, sowie die seines Gegners kennen. Dies sei auch bei der Aufstellung für Mannschaftskämpfe wichtig gewesen.

Unvergessen sei auch die Zeit in der Zusammenarbeit mit den damaligen sowjetischen Spitzenringern aus der Garnison in Weimar, die dort nach Beendigung ihrer aktiven Laufbahn langsam austrainieren mussten. „Erfolgreiche sowjetische Spitzenringer haben mit uns gemeinsam in einer Mannschaft gekämpft, wie Chatonow, Utenkow, Karlow, Galkin, Kriwitzki“, sagt Meyer. Selbst deren Trainer Gennadi Wladimirowitsch Korban, der als ehemaliger Ringer im Mittelgewicht zweimal Europameister, zweimal Weltmeister und Olympiasieger 1980 wurde, stand für Artern auf der Matte.

„Wichtig jedoch war auch, dass dieser Ringer, Trainer und Freund uns viele Ratschläge aus seinen unerschöpflichen Erfahrungsschatz übermittelte“, so Meyer. Gennadi stammt aus der Stadt Engels, etwa 850 Kilometer südöstlich von Moskau. Er lebt aber seit 1991 in Köllerbach, im Saarland.

„Noch immer besteht ein ständiger, freundschaftlicher Kontakt zwischen uns. Ich hoffe, dass er im Sommer zu unserem geplanten Ringertreffen kommen kann“, betont Meyer und ergänzt: „Wir waren erfolgreiche Ringer in der Arterner Sportgemeinschaft, waren Freunde, sind es geblieben und werden es immer bleiben.“