Die Baumpflegemaßnahme auf dem evangelischen Friedhof in Wiehe wird ein stärkerer Eingriff als geplant. „Ich bin entsetzt“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins der Kirchen zu Wiehe, als er den Baumspezialisten bei der Arbeit hoch im Geäst über die Schulter schaut, „aber es muss sein“.

Die Baumpflege hat die Firma LBL Forstservice aus Langenroda übernommen. Lars Bauer hat dazu wieder den Baumdienst Schwanke aus Bilzingsleben mit ins Boot geholt. Gerade erst haben er und sein Kollege Ronny Schwanke in Bad Frankenhausen den Park- und Friedhofsbaumbestand verjüngt. In Wiehe stehen nun die selben Arbeiten an: Totholz entnehmen und Kronenpflege.

Dabei waren an zwei Eschen so große Schäden festgestellt worden, dass sie nicht mehr zu retten sind. „Die Eschen werden nun bis auf den Habitatstumpf reduziert“, zeigt Lars Bauer auf das erste Exemplar, dessen Krone bereits zerteilt am Boden liegt. Die Stämme sollen stehen bleiben und als Spechthöhle oder Lebensraum dienen.

Rund 120 Gräber gibt es auf dem Friedhof an der St.-Ursula-Kirche. Die Bäume sind zwischen 150 und 200 Jahre alt. Über dreißig Jahre war an dem Bestand nur das Nötigste gemacht worden, „immer wenn mal etwas Geld da war“, räumt Manfred Reinhardt ein, „der Friedhof trägt sich ja nicht.“ Neben dem kirchlichen Friedhof gibt es noch den städtischen, der ist deutlich größer.

In den nächsten Tagen kommen noch alle anderen Bäume in die Kur. Bis auf einen Götterbaum, an dem ein ganzer Ausleger entfernt werden muss, sowie einen Riss in einer Blutbuche hat die eingehende Baumschau für alle anderen Bäume, darunter Linden und Kastanien, das normale Pflegeprogramm ergeben.

Im Frühjahr soll es Ersatzpflanzungen für die Eschen geben. Bauer empfiehlt Eiche oder Blutbuche.

Schon lange hatte der Förderverein die Maßnahme geplant, nachdem es in den letzten Jahren vermehrt zu Windbruch gekommen war. Auf die Bitte um Spenden im Frühjahr waren 1500 Euro eingegangen. „So viel haben die Wieheschen für diese Maßnahme gespendet“, bedankt sich Manfred Reinhardt. Aus den geplanten 8000 Euro werden nun wohl 10.000 Euro werden.