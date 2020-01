Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stärkung der Innenstadt

Monatlich soll es durch den CDU-Ortsverband Bad Frankenhausen Veranstaltungen geben. So der Arbeitsplan, den die Mitglieder beschlossen, wie Vorsitzende Silvana Schäffer informierte. Das Programm sei deutlich umfangreicher als bisher. Im Februar gebe es für die Mitglieder eine Veranstaltung der kommunalpolitischen Vereinigung. Am 3. März stehe eine offene Runde, ein Stammtisch, zum Thema Citymanagement auf dem Programm. Citymanagement sei ein integrativer, umsetzungsorientierter Kommunikationsprozess des Stadtmarketings zur Stärkung der Innenstadt, erläutert Schäffer. Gast sei der Oberbürgermeister der Stadt Altenburg. Am 9. April, Gründonnerstag, werde die CDU traditionell Ostereier auf dem Markt in Bad Frankenhausen verteilen. Besuche in den Ortsteilen, ob als Radtour oder Rundgang, würden ebenso zum Programm gehören. Zudem kurz vor den Sommerferien politische Gespräch mit Abgeordneten aus Bund und Land. Mit Blick in die zweite Jahreshälfte könne man bereits vorab sagen, dass der 30. Jahrestag zum Tag der deutschen Einheit ebenso fest im CDU-Ortsverband-Kalender stehe wie der bundesweite Vorlesetag am 22. November.