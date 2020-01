An der Schmücke. Neue Internetseite der Stadt An der Schmücke steht seit Montag im Netz, ist allerdings in Suchmaschinen noch nicht zu finden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Start mit Tücken

Ja, wo ist sie denn? Verdutzt rieben sich Internetnutzer die Augen, als sie am Montag die neue Internetseite der Stadt An der Schmücke in Augenschein nehmen wollten. Auch am Dienstag war sie schwer auffindbar, wie auch am Mittwoch.

Eigentlich sollte der neue, offizielle Internetauftritt der Stadt am 6. Januar im weltweiten Datennetz stehen. „Steht er auch“, bestätigte Bürgermeister Holger Häßler (pl) auf Nachfrage. Allerdings sei die Seite nicht über Suchmaschinen wie Google zu finden, sondern vorerst nur über die direkte Eingabe der Adresse. Bis die Seite auch über die Suchmaschinen zu finden ist, dauere es bis zu sechs Wochen. Ärgerlich. Muss man aber wissen, wenn man sich die neue Internetpräsenz der Stadt zu Gemüte führen will. Lange hatten die Internetnutzer darauf gewartet. Bis die alte Seite am Jahresende vom Netz genommen wurde, begrüßte dort immer noch der ehemalige Beauftragte für die Landgemeinde die Besucher. Zu finden ist die neue Seite unter www.stadtanderschmuecke.de. In übersichtlicher Art werden die Ortschaften vorgestellt, wie auch die zu erfüllenden Gemeinden, die Amtsblätter sind enthalten, die Kontaktdaten der Stadtverwaltung, wie auch ein Formularservice sowie zum Nachblättern die Satzungen der Stadt. Wer eine Wohnung sucht, findet Kontaktdaten der Vermieter, wer sich über die Kindergärten informieren will wird ebenfalls fündig. Später soll die Seite noch ergänzt und erweitert werden. Etwa um die kommunalen Bürger- und Kulturhäuser in den Ortschaften, die für private Feiern und Festlichkeiten angemietet werden können. Auch über die Einführung eines über die Internetseite zu erreichenden Ratsinformationssystems ähnlich dem in Bad Frankenhausen sind sich die Mitglieder des Stadtrates einig, bloß noch nicht über den Anbieter einer solchen Informationsplattform. Er wünsche sich, dass die neue Internetseite gut angenommen und mit Leben erfüllt wird, hatte der Bürgermeister an Bürger und Vereine appelliert. www.stadtanderschmuecke.de