Stein kündet vom Ende für Wölfe in der Hainleite

Ein Stein zeigt jetzt die Stelle im Hainleitewald bei Jecha an, wo am Fastnachtssonntag 1719 der letzte Wolf in der Region um Sondershausen erlegt wurde. Aufgestellt wurde der Brocken aus dem Kalksandstein der Hainleite von Mitgliedern des Vereins Kulturwald statt Urwald an Hainleite und Possen. Sie ließen auch das Edelstahlschild anfertigen, auf dem zu lesen ist, was hier am 19. Februar vor mehr als 200 Jahren passierte.

Vom Tod des letzten Wolfs in der Hainleite kündete zuvor schon eine Emailletafel. Jedoch sei diese so verwittert gewesen, dass sie kaum noch lesbar war, berichtet Albrecht Bracke Vorstandsmitglied beim Kulturwaldverein. Das soll mit der Beschriftung am Stein nicht so schnell passieren, die Buchstaben und das Vereinslogo sind ins rostfreie Metall eingeätzt.

Die verwitterte Tafel hing an der alten Buche, die wahrscheinlich schon an diesem Platz wuchs, als das Tier dort verendete. Bracke, Förster im Ruhestand, schätzt das Alter des Baumes auf gut 300 Jahre. Er steht immer noch, obwohl ein Sturm vor einiger Zeit seine Krone gekappt hat.

Auch an Wanderwegen in der Umgebung habe es früher Hinweisschilder auf die Abschussstelle gegeben, so Bracke. Fast alle aber seien verschwunden. Sie einfach zu erneuern, ist aber nicht ohne Weiteres möglich. Viele der bisherigen Wege führen durch die erst vor zwei Jahre ausgewiesene Waldwildnis und bleiben vielleicht nicht erhalten.

Der neue Gedenkstein steht direkt neben dem Büchenbrunn, einer Quelle, die hier in einem gemauerten Gewölbe an die Oberfläche tritt. Die Vereinsmitglieder überlegen, das ziemlich verwahrloste Brunnenhaus demnächst in die Pflege zu nehmen. Der Platz mit Quelle und Gedenkstein am Rand der Waldwildnis in der Hainleite ist ein beliebter Anlaufpunkt für Wanderer. Deswegen steht dort bereits eine hölzerne Waldschänke und bietet Gelegenheit, an der historischen Stätte eine Rast einzulegen.