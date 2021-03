Sterne können für die Schönfelder Kirche gekauft werden

Die Sankt-Kilian-Kirche in Schönfeld. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Schönfeld. Eine Spendenaktion für Restaurierung in Schönfelder Dorfkirche hat begonnen.

Interessierte können eine Patenschaft für die Sterne im Inneren der St.-Kilian-Kirche übernehmen. Wie Ursula Telschow aus dem Gemeindekirchenrat in einem Flugblatt mitteilt, gebe es, unabhängig von der geplanten Außenputzsanierung, günstige Umstände für Restaurierungen am Sternenhimmel – in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.

Nun können die Sterne für drei Euro das Stück gekauft werden, um so Geld für die angestrebte Renovierung zu generieren. Vorbehaltlich der Zustimmung der Spender werden deren Namen dann auch auf einer Tafel in der Kirche veröffentlicht.

Die Spenden können dienstags von 8 bis 12.30 Uhr im Gemeindebüro an der Kirchstraße oder bei Familie Telschow an der Breiten Straße 22 abgegeben werden.

Spenden können aber auch auf das Konto der Evangelischen Regionalgemeinde Artern-Heldrungen bei der Kyffhäusersparkasse mit der IBAN: DE17 8205 5000 3400 0036 10 überwiesen werden. Bitte dabei das Stichwort „Sternenhimmel Kirche Schönfeld“ verwenden.