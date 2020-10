Sternstundenin Nebra

Eine neue Sonderausstellung ist in der Arche Nebra zu bestaunen. „Sternensucher – von der Himmelsscheibe bis zur Rosetta-Mission“ – unter diesem Titel zeigt das Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe ausgewählte „Sternstunden“ in der Geschichte der Astronomie. Die Sonderausstellung nimmt ihren Anfang bei den Himmelsbeobachtungen der Vorgeschichte und endet bei den Raumfahrtprojekten von heute. Dabei sind die ausgewählten Ausstellungsobjekte so unterschiedlich wie die Themen und reichen von der bronzezeitlichen Radnadel bis zur Raumsonde „Philae“. Die Schau läuft bis September 2021.

Weitere Informationen unter www.himmelsscheibe-erleben.de.