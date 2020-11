Stich-Wort: Bewegte Geschichte

Wir schreiben heute den 9. November. Einen der geschichtsträchtigsten Tage im Kalenderjahr. Nicht umsonst wird der heutige Tag auch als „Schicksalstag der Deutschen“ bezeichnet. Einige Wendepunkte der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert fanden an einem 9. November statt. Los geht es mit dem Jahr 1918 und der Novemberrevolution. Der Reichskanzler Max von Baden verkündete eigenmächtig die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. Darauf rief zunächst der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die deutsche Republik aus. Nur zwei Stunden später verkündete dann der Spartakist Karl Liebknecht die deutsche Räterepublik. Das Kaiserreich war Geschichte. Fünf Jahre später Der Hitler-Ludendorff-Putsch in München, der blutig niedergeschlagen wurde. Hitler wurde daraufhin zunächst inhaftiert und die NSDAP verboten. Im Jahr 1938 ereignete sich die unter Hitler und der NSDAP dann aber die Pogromnacht, in der es reichsweit zu organisierten Übergriffen gegen Juden und jüdische Einrichtungen kam, bei denen unter anderem Synagogen in Brand gesteckt wurden. Und schließlich ereignete sich 1989 der Fall der Berliner Mauer, der dem Beginn der deutschen Wiedervereinigung markiert. Die Pressekonferenz von Günter Schabowski kurz zuvor bleibt unvergessen.