Stich-Wort: Kerstin Fischer würdigt Menschen, die das Leben am Laufen halten.

Stich-Wort: Damit es weitergeht

Es ist bemerkenswert, was einige Berufsgruppen in diesen Tagen leisten. Ärzte, die sich um Kranke kümmern. Krankenschwestern und -pfleger, die oft einen nicht weniger anstrengenden Job haben. Pflegeheimpersonal, das in Zeiten des Besuchsverbots den Bewohnern nicht nur beim Waschen und Anziehen hilft, sondern auch Seelentröster ist.

Feuerwehrleute, die zum Einsatz gerufen werden und nicht wissen, was sie am Einsatzort erwartet. Polizisten, die auch in Corona-Zeiten für Recht und Ordnung sorgen. Sie alle haben einen verantwortungsvollen Job, sind der Gefahr ausgesetzt und darum mehr oder weniger Gegenstand der täglichen Berichterstattung. Zu Recht. Und nicht zu vergessen die Verkäufer-/Kassiererinnen, die Regale nachfüllen, mit Geld hantieren, Kunden beraten.

Aber es gibt noch andere, die das gesellschaftliche Leben am Laufen halten. Die Müllentsorger zum Beispiel. Die Strom- und Wasserversorger. Die Busfahrer. Die Briefträger. Die ambulanten Pflegedienste. Die Lehrer, die aus der Ferne unsere Kinder unterrichten. Wie auch die Techniker von Bahnanlagen, ohne die es Chaos auf den Gleisen gäbe. Und noch viele Nichtgenannte mehr. Auch ihre Leistung soll mal öffentlich gewürdigt werden. Das haben sie sich verdient.