Säumige Hundesteuerzahler gibt es sicherlich in vielen Städten und Gemeinden. Auch das Dorf Gehofen ist davon betroffen. Ob dies nun aus Vorsatz geschieht oder wegen Nichtwissens, sei dahingestellt. Allerdings finde ich die Idee, die der Gehofener Bürgermeister jüngst hatte, vorbildhaft.

Anstatt gleich mit der Amtskeule zu kommen und Strafen anzudrohen, griff er zu einem ganz einfachen, altbewährten Mittel.

Er verteilte Flugblätter an alle Haushalte in Gehofen und erinnerte ganz allgemein an die Hundesteuerpflicht, die in den Hundesteuersatzungen aller Städte und Gemeinden verankert ist.

Praktischerweise war auf der Rückseite dieses Flugblattes auch gleich der Antrag auf Anmeldung eines Hundes gedruckt. Das Ganze kann so einfach sein. Dass so immerhin 15 weitere Hunde ordnungsgemäß angemeldet werden konnten, ist gemessen an dem geringen Aufwand für diese Aktion doch eine tolle Bilanz.

Das ist eine Vorgehensweise, die vorbildhaft auch für andere Gemeinden und Städte sein kann, um auf die Steuerpflicht hinzuweisen. Auch gut ist, dass in Gehofen das so zusätzlich eingenommene Geld in Müllkörbe investiert wurde, die allen Einwohnern, eben auch den Hundehaltern, zugute kommen. Es ist eine Aufwertung für das ganze Dorf.