Stich-Wort Kyffhäuserkreis: Musik statt Unglück

Aufgepasst! Wir haben heute mal wieder einen Freitag, den 13. Da war doch was mit Unglück und Pech, oder?

Ach ja, es soll ein Unglückstag sein. Also sollten wir am besten alle unsere schwarzen Katzen einsperren, allen Leitern eine Pause gönnen und bloß keine Spiegel zer-

brechen lassen. All dies soll ja für Unglück beziehungsweise Pech stehen. Auf beides kann wahrscheinlich jeder getrost verzichten.

Zum Glück bin ich generell nicht abergläubisch. Aus diesem Grund kann ich diesem heutigen 13. November etwas sehr Positives abgewinnen. Nach sechs langen Jahren des Wartens kommt nämlich heute das neue Album von AC/DC raus.

Ich gehe mal davon aus, dass damit auch fast jeder etwas anfangen kann. Aber kurz: Es ist eine australische Hardrock-Band rund um den Gitarristen Angus Young. Endlich gibt es wieder zwölf neue Lieder der Rock-Veteranen, die ich zu gerne noch einmal live sehen würde. Bislang zweimal, in Leipzig und Berlin vor zehn beziehungsweise neun Jahren, war mir dies bereits vergönnt.

Nach dem kürzlich ebenfalls neu erschienenen Album von Bruce Springsteen kann ich mir also die schier endlos wirkende Zeit ohne Livemusik und Konzerte etwas Versüßen.

Also, immer schön positiv denken in diesen unsicheren Zeiten.