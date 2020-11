Stich-Wort Kyffhäuserkreis: Solide Lösung ist wichtig

Der Stadtratrat hat sich gegenüber der Stadtverwaltung durchgesetzt. Mehrheitlich wurde beschlossen, dass Fördermittel des Bundes beantragt werden sollen. Es war spannend der Diskussion in der Stadtratssitzung zu folgen. Dabei hatten beide Seiten schlagende Argumente. Ich kann den Bürgermeister verstehen, der seine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung vor unnützer Mehrarbeit bewahren will und der auch die noch immer nicht als rosig zu bezeichnende Finanzlage der Stadt im Hinterkopf hat. Allerdings kann ich auch sehr gut die Stadträte verstehen, die die Chance nach satten Fördermittel vom Bund ergreifen wollen. Schließlich wurden diese von den Arternern und den Bewohnern von Schönfeld, Heygendorf und Voigtstedt in den Stadtrat gewählt, um deren Interessen zu vertreten.

Sicherlich interessiert nicht jeden dieser Menschen der Zustand von Schwimmbad und Stadion beziehungsweise des Salineareals im Allgemeinen. Aber grade der VfB Artern zieht viele Jugendliche an, die sich sportlich betätigen wollen. Diese sollen auch gute Bedingungen haben. Ich freue mich, dass die Fördermittel nun beantragt werden. Nun liegt es aber an allen Stadträten, zusammen mit der Stadtverwaltung eine solide Lösung für die nötigen Eigenmittel zu finden.