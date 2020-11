Stich-Wort Kyffhäuserkreis: Sondermüll aus der Hosentasche

Müll hat in der Natur nichts verloren.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Getränkedose handelt, um einen ausgelutschten Kaugummi, ein Bonbonpapier oder einen Kassenbon.

Selbst Papiertaschentücher sind Unrat und gehören in den Müll.

Diese Auffassung teilt leider nicht jeder. „Das verrottet doch“, entgegnete mir neulich eine junge Frau schnippisch. Ihr Schnäuztuch war nach dem Gebrauch direkt vor meinen Augen im Bogen an einem Busch gelandet, was ich nicht unkommentiert gelassen hatte. Auch im Kollegenkreis bekam ich schon mal so eine Antwort, als ich mich vor vielen Jahren nach dem Wanderurlaub darüber aufregte, dass in der Sächsischen Schweiz überall Papiertücher in Felsspalten und -löchern klemmten.

Na und. Selbst wenn Zellstoff irgendwann verrottet: Erst mal verschandelt er die Umwelt. Und wer sammelt schon freiwillig die benutzten Taschentücher fremder Leute auf. Das ist einfach nur eklig.

Ähnlich sieht es mit den Vlies-Schutzmasken aus, die man immer öfter auf der Straße liegen sieht. Ob sie versehentlich aus dem Auto fielen, aus Jacken- oder Handtasche rutschten, macht die Sache nicht appetitlicher. Eigentlich ist das sogar Sondermüll. Wer soll die Dinger aufheben? Arme Stadtwirtschaftler oder Bauhofmitarbeiter, kann ich da nur sagen.