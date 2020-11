Stich-Wort Kyffhäuserkreis: Weg mit dem Krempel

Das sind wir nun also im zweiten kleinen Lockdown angekommen. Zugespitzt formuliert, ist ja nun alles untersagt, was Spaß macht. Sich mit Freuden in der Gruppe treffen, ist genauso wenig möglich wie ein Restaurantbesuch oder Amateursport im Verein. Fast sämtliche Freizeiteinrichtungen sind zudem vorübergehend geschlossen. Was fängt also man mit der wieder einmal unverhofft vielen freien Zeit nach der Arbeit oder am Wochenende an? Sicherlich kann man ein bisschen Individualsport machen, wie es so schön im Beamtendeutsch heißt. Auch darf man ja Freunde treffen, die aus nur einem weiteren Haushalt kommen und man kann sich das Essen seines Lieblingsrestaurants liefern lassen.

Und wenn dann immer noch Zeit übrig ist? Dann starrt man Zuhause wieder auf die Wände und überlegt sich, wie man diese nach der Renovierung im Frühjahr wieder umgestalten kann? Also mir gefällt der neue Anstrich vom März noch immer. Aber kleinere handwerkliche Dinge kommen jetzt noch. Allerdings habe ich mir gleich eine Großaufgabe gesucht. Quasi als Auftakt in den kleinen Lockdown habe ich mich durch den Chaos-Keller gekämpft und radikal aussortiert. Es war schon ein tolles Gefühl, als ich auf dem Wertstoffhof den ganzen Krempel endlich entsorgen konnte.