Stich-Wort: Schlange stehen

Die Heldrungerinnen sind kräftig gebaut. Arterner Männer wandern nicht gern. Frankenhäuser haben viele Kinder. Die Arterner haben mehr kleinere Kinder als die Heldrunger. Zugegeben, die Behauptungen sind pauschal. Aber sie könnten zutreffen. Wie ich darauf komme? Nun, die Tochter wollte mal ein Shirt, Größe S aus einem Discounterprospekt. Aber in der Hauptstadt war in ihrem Markt um die Ecke schon Montagmorgen alles komplett ausverkauft. Also bittet sie in der Provinz um Hilfe. In Bad Frankenhausen hat die Mutter Pech. Wohingegen in Heldrungen drei Tage später komischerweise nur noch diese eine Größe rumliegt. Weiteres Beispiel gefällig? Wandertreter: In Heldrungen sind die Schuhkartonreihen stark gelichtet – in Artern hat man sogar am Tag danach noch volle Auswahl. Bei Kleinkindklamotten schaut man erfahrungsgemäß besser gleich woanders als in der Kurstadt.

Natürlich hinken die Vergleiche. Genau so gut könnten den zierlichen Heldrungerinnen die Oberteile einfach nicht zugesagt haben. Oder die Arterner gehen zum Schuhkauf lieber ins Fachgeschäft. Auch könnten die Märkte unterschiedlich bestückt sein oder in Artern junge Eltern zum Hamsterverhalten neigen. Aber über irgendwas muss man sich ja Montagvormittag in der langen Kassenschlange vom Discounter Gedanken machen.