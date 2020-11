Stiller Karnevalsauftakt im Kyffhäuserkreis

In den Faschingshochburgen im Kyffhäuserkreis ist es am Mittwoch um 11.11 Uhr ein stiller Karnevalsauftakt. Und doch gibt es ihn. In Bad Frankenhausen, Wiehe und Roßleben wollten sich die Narren trotz Corona den Start mit Machtübernahme und Besitzerwechsel des Rathausschlüssels nicht nehmen lassen.

Verkehrte Welt: In Bad Frankenhausen bekam Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) den Rathausschlüssel wieder. Foto: Kerstin Fischer

Gegen 11 Uhr kommt in Bad Frankenhausen der Präsident des Frankenhäuser Karneval Klubs (FKK) „Wipperveilchen“ einsam über den Marktplatz gelaufen. In anderen Jahren tummelte sich hier schon fröhlich-ausgelassen das närrische Volk. „Wer hätte das gedacht, dass wir mal so die Karnevalssaison eröffnen“, sagt Steffen Lobodasch mit der Kappe auf dem Kopf und dem großen Schlüssel in der Hand. Dann zieht er die Mundschutzmaske auf.

Rednerpult im Ratssaalwird spontan zur Bütt

Ursprünglich sollte der närrische Machtwechsel mit überschaubarer Zuschauermenge auf dem Marktplatz stattfinden. Doch dies hatte der Verein mit Beginn des Corona-Lockdowns dann endgültig abgeblasen. Nun also eine klitzekleine Runde, dafür aber Live-Übertragung im Internet.

Und dann kommen sie doch – ein paar flockige Sprüche über Corona und die ausfallende Saison. „Corona hat uns fest im Griff – im Hafen bleibt das Narrenschiff“, sagt der FKK-Präsident, der das Rednerpult im Ratssaal kurzerhand zur Bütt macht und seine Rede in Versform vorträgt. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) hat dafür extra eine Sitzung unterbrochen, die es an einem anderen 11.11. um diese Zeit hier gar nicht gegeben hätte.

Und auch der große Rathausschlüssel wechselt anders als sonst den Besitzer. Man verzichte darauf, weil man ihn nicht brauche, erklärte der FKK-Präsident und gab das „am Aschermittwoch einbehaltene“ Schließwerkzeug dem Bürgermeister wieder.

Prost! Aus der „Säuferlatte“ wurde eine „Abstandslatte“. Bürgermeister Strejc und FKK-Präsident Steffen Lobodasch schmeckts trotzdem. Foto: Kerstin Fischer

Doch so ganz abhaken will der FKK Veranstaltungen in dieser Session nicht. „Wir entscheiden dann spontan auf jeden Fall im Januar. Da gibt’s dann ein Best of, weil wir ja nicht trainieren“, so Lobodasch und warnte damit den Bürgermeister, die überraschend nicht verlorene Macht doch noch abgeben zu müssen.

In Wiehe fand der Sturm auf das Rathaus komplett virtuell statt. Seit Monatsbeginn hatten die WCC-Narren im Internet den Countdown für den 11.11. gezündet. Nun war von (Ortschafts-)Bürgermeisterin Dagmar Dittmer (CDU) noch die Macht zu erobern, die den Rathausschlüssel am Ende mit kühnem Schwung berührungsfrei in den Händen von WCC-Präsidentin Christina Rische landen ließ. Unter dem Motto „Corona haben alle satt – Fasching findet anders statt“ könnte bis Aschermittwoch auch von den Narren im Unstruttal noch zu hören sein.

Nicht aber in Roßleben, wo RCC-Präsident Sören Wendt als Einzelkämpfer den Rathausschlüssel vom Bürgermeister übernahm. An einem Seil ließ Steffen Sauerbier (SPD) das Schließwerkzeug vom Rathausfenster herab. Um den Narren die stille Machtübernahme zu versüßen, hatte der Präsident zusammen mit seiner Frau Briefumschläge mit närrischen Utensilien, wie Luftschlangen, Luftballons, Konfetti und eine Tröte in die Briefkästen der Vereinsmitglieder geworfen. damit diese sich darin fotografieren. „Die Bilder veröffentlichen wir dann auf unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken“, sagt Wendt.