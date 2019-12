Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stimmung lässt auf sich warten

In drei Tagen ist also schon wieder Heiligabend. Das große Fest am Jahresende nähert sich unaufhaltsam. Allerdings muss ich zugeben, dass sich bei mir noch nicht so recht besinnliche Stimmung eingestellt hat.

Das mag zum einen an ein paar persönlichen unschönen Schicksalsschlägen in diesem Jahr liegen, zum anderen aber auch daran, dass es einfach sehr schwer ist, in der Adventszeit einmal zur Ruhe zu kommen. Auch gibt es keinen Schnee – den einen Tag Wintereinbruch zum 12. Dezember klammere ich bewusst mal aus. Ja, die ganzen schönen adventlichen Traditionen habe ich auch in diesem Jahr mitgemacht. Die Wohnung wurde nach dem Totensonntag geschmückt. Einen wirklich schönen Adventskranz habe ich bei einem lokalen Anbieter gefunden und auch fleißig die Zeit abgewartet, bis ich eine weitere Kerze darauf anzünden durfte. Ja, selbst viele bunte Plätzchen und Lebkuchen habe ich am dritten Adventswochenende noch gebacken – oder zumindest dabei geholfen. Na mal schauen, noch sind es ein paar Tage und vielleicht kommt der Moment der Besinnlichkeit ja dann im Kreise der Liebsten. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und Schnee gibt es dann bestimmt im Januar oder Februar, wenn niemand mehr etwas davon wissen möchte.