Stipendium für zwei Auszubildende aus Sondershausen

Nordhausen. Die Industrie- und Handelskammer würdigt Auszubildende für ihre herausragenden Leistungen während der Berufsausbildung.

In Nordthüringen können sich mit Pascal Kühn (von links), Philipp Heddergott, Felix Yves Gerlach, Max Dielenschneider und Lea Hohnstein (nicht auf dem Foto) fünf Absolventen über ein IHK-Weiterbildungsstipendium „Begabtenförderung berufliche Bildung“ freuen. Sie haben ihre Abschlussprüfung mit einem Notenschnitt von 1,9 und besser abgelegt und konnten sich im Auswahlverfahren der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt durchsetzen. Mit der Auszeichnung stehen ihnen 8100 Euro für die persönliche und berufliche Weiterbildung zur Verfügung. Lea Hohnstein absolvierte ihre Ausbildung bei der Kyffhäuser GmbH in Sondershausen und Max Dielenschneider bei der Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH in Sondershausen.