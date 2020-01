Stöhnen über Zettel-Irrsinn

Brauchen sie einen Kassenbon? Diese Frage einer Verkaufskraft beim Brötchenkauf, im Fleischerladen, in der Apotheke oder beim Frisör hat sich erübrigt, seit zu Jahresbeginn die Kassenbonpflicht in Kraft trat. Seit dem 1. Januar müssen Händler bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen, den der Kunde allerdings nicht mitnehmen muss. Mit der Kassenbon-Pflicht möchte der Gesetzgeber den Steuerbetrug eindämmen. Bis zuletzt liefen Einzelhandel und Handwerk Sturm gegen die Gesetzespläne.

„Ein Irrsinn“, sagt Konditormeister Uwe Trautmann in Artern, der neben seinem Firmensitz in Artern auch ein Café in Sondershausen und eins in Bad Frankenhausen unterhält. Die Kunden lächelten immer nur, wenn sie für ihren Einkauf jetzt einen Kassenbon erhalten. „In Artern haben wir 95 Prozent Stammkunden. Von ihnen nimmt so gut wie niemand den Bon mit. Es sei denn, er holt in der Mittagspause auch etwas für die Kollegen“, erzählt der Konditormeister. Folge: Der Abfalleimer im Laden quillt über.

Vor zwei Jahren habe er im Laden seine Technik umgestellt. Seit 2017 sei sie wie vom Finanzamt gefordert. „Diese Kasse speichert jeden Vorgang. Bei einer Kontrolle braucht das Finanzamt nur den Stick reinzustecken und hat sofort alle Daten“, berichtet Trautmann.

Kassenbons will der Konditor nach Berlin schicken

Die ausgegebenen Kassenbons wandern aber nicht in den Müll. Der Konditormeister hebt die Papierschnipsel auf und wird sie weiterleiten. „Wir kennen jemanden, der sammelt die Kassenbons und schickt sie nach Berlin, damit die dort im Papiermüll ersticken bei der SPD.“

Auch bei Frisörmeister Sven Pries in Bad Frankenhausen füllt sich seit Jahresbeginn die Haustonne mit Kassenbons, die die Kunden zurücklassen. „Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Papierkrieg“, sagt Pries, der seinen Salon direkt am Anger der Kurstadt hat. Vor ein paar Jahren hat er sich einen Computer für den Laden angeschafft. Der muss jetzt mit einem neuen Modul nachgerüstet werden, das es aber noch gar nicht zu kaufen gibt.

Über die Bon-Pflicht regt sich auch die Geschäftsführerin vom Eiscafé Schütze und Pension Zur Quelle in Bad Frankenhausen auf. „Da wird etwas eingeführt – und das geht überhaupt nicht auszuführen!“ Andrea Horn muss für ihre Kassentechnik ebenfalls ein solches Modul nachrüsten, das es noch gar nicht gibt. Bis September ist vorerst noch die so genannte offene Ladenkasse erlaubt. Wie künftig der Eis-Straßenverkauf funktionieren soll mag sich die Geschäftsfrau noch gar nicht ausmalen. Im Sommer bilden sich Schlangen Eishungriger vorm Geschäft. „Wenn dann noch für jedes Eis, für jedes Gummitier oder Kaugummi ein Kassenbon auszugeben ist, warten die Leute ja noch länger“, so Horn. Von dem vielen Müll will sie gar nicht reden. „Einerseits machen sie einen auf Natur und dann sterben Bäume für sinnlose Kassenzettel“, schüttelt sie den Kopf. „Als hätten wir keine wichtigeren Probleme“.

Die wenigsten Kunden wollen die Zettel haben

Mit einem Kopfschütteln und hin und wieder einem Lächeln reagiert die Kundschaft von Ina Göttel, Inhaberin des Blumenladens „Inas Blumen-Topf“ in der Sondershäuser Fußgängerzone, auf die Kassenbon-Pflicht. Bei vielen herrsche Unverständnis, warum dies überhaupt praktiziert werden müsse. Ausgedruckt werden bei Ina Göttel alle Belege, aber nur die wenigsten wollen ihn haben. Dazu käme, dass der Selbstständigen höhere Kosten entstehen, benötigt sie doch häufiger neue Kassenrollen, als das noch im vergangenen Jahr der Fall war.

In der Sondershäuser Filiale der Bäckerei Steinecke ist es nicht anders. Ein Kassenbon werde nur mitgenommen, wenn es sich beim Einkauf um größere Positionen handelt, erzählt Mitarbeiterin Katrin Lutze. So würden viele den Sinn der Bon-Pflicht hinterfragen, diese als Papierverschwendung bezeichnen und einen Widerspruch zum Umwelt- und Klimaschutz sehen. Einen Mehraufwand für die Mitarbeiter bedeute es nicht, sagt Katrin Lutze. Denn man habe auch vorher schon gefragt, ob der Kassenbon gewünscht wird.

„Wir fragen alle Kunden, ob sie den Kassenbon haben möchten“, sagt Katrin Kutsch, Inhaberin der Pizzeria „Babemi“ in Sondershausen. Auch ein Schild sei schon in Arbeit, das darauf hinweisen soll, dass der Beleg auf Wunsch natürlich ausgedruckt werde. Die Inhaberin hält die Bon-Pflicht für eine Papierverschwendung und sie stellt noch einen zusätzlichen Kostenfaktor dar, denn die Thermopapier-Rollen seien teuer.

„Wenn der Ausdruck wirklich von uns verlangt wird, sammele ich die Bons und schicke sie an die SPD“, sagt Katrin Kutsch, der man den Ärger darüber anhört.